Who are the 165 hopefuls vying for the popularity awards at Star Awards 2025?

What are the Star Awards without its iconic popularity awards? After 94 male and female artistes were in the running for the Top 10 Most Popular awards in 2024, Star Awards 2025 will see a staggering 122 hopefuls. Add the 43 newbie artistes up for the Most Popular Rising Star award, then you've got a whopping 165 stars vying for a piece of the popularity pie.

Did the competition just get even tougher? You bet.

Voting for the Top 10 Most Popular Male and Female Artistes, Most Popular Rising Star, and Best Theme Song is now open.

Fans can cast their votes here and support their favourites before the polls close on Jul 6.

TOP 10 MOST POPULAR MALE ARTISTES

Andie Chen Bao Er Cong Bunz Ben Yeo Benjamin Tan Brandon Wong Brian Ng Cavin Soh Chen Shu Cheng Damien Teo Darren Lim Das DD Desmond Ng Desmond Tan Elvis Chin Mun Wai Eric Lay Gan Zi Heng Gary Guo Liang Henry Heng Hugo Ng Huang Shi Nan James Seah James Wen Jason Godfrey Jeff Goh Jeffrey Xu Jeremy Chan Joe Tsoi Joel Choo Kenneth Kong Lee Teng Lu Linxuan Marcus Chin Melvyn Lee Nick Teo Pan Jia Biao Pierre Png Rao Zi Jie Feng Jian Bin Richard Low Richie Koh Romeo Tan Shane Pow Soo Wee Seng Tan Chin Hong Chase Tan Thuan Tjer Bernard Tan Yee Ming Alan Tan Yu Zhi Aden Teddy Tang Teo Boon Seong Vincent Lim Wallace Ang Xu Bin Yan Wei Xiao Er Yao Wen Long Qiu Sheng Yang Zen Chong Jin Siang Zhai Siming Zhang Yao Dong Zhong Kunhua Zong Zijie

TOP 10 MOST POPULAR FEMALE ARTISTES

Adele Wong Hui Shan Aileen Tan Apple Hong Bonnie Loo Bukoh Mary Carrie Wong Chantalle Ng Chen Biyu Chen Ning Chen Qijia Cheryl Chou Choo Geok Heok Doreen Chua Lee Lian Chua Pei Shan (Natalie) Cynthia Koh Dawn Yeoh Denise Camillia Tan Evelyn Tan Feng Wai See Ferlyn G Gao Mei Gui Goh Wei Ying Grace Teo Jia Xuan Hazelle Teo He Ying Ying Hong Ling Irene Ang Ivonne Saw Jessica Hsuan Joey Pink Kayly Loh Gao Yixin Lau Leng Leng Liang Ping Lin Lingzhi Lynn Lim Qiqi Lin Peifen Lin Ru Ping Lina Ng Lina Tan Meixin Mindee Ong Meeki Ng Huang Shu Jun Paige Chua Pan Ling Ling Panitsara Yang (Emma) Patricia Mok Priscelia Chan Regene Lim Regina Lim Siau Jiahui Tan Xiang Rong Stella Tasha Low Tay Ying Tracer Wong Violet Fenying Wendy Zeng Xixi Lim Ya Hui Zeng Shenglian

MOST POPULAR RISING STARS

Abigail Chue Sheng Xin April Chan Seck Tieng Ayden Sng Benzo Zhong Billy Seow Charmian Tan Yu Xuan Christy Mai Colin Qi Zhe Quan Daryl-Ann Denise Fong Eng Kian Ping (Leon) Gini Chang Hang Qian Chou Herman Keh Isabelle Quek Jernelle Oh JJ Neo Juin Teh Karyn Wong Ke Le Kevin Chua Kevin Tan Kharissa Pundarika Kiki Lim Kimberiy Tan Ai Jia Li Zheng Rong Zoey Lim Pin Juen Max Ma Oh Ling En Queenie Lim Raynold Tan Yu Ren Seow Sin Nee Sheryl Ang Tan Ting Fong Tyler Ten Wang Wenhui Xuan Ong Ye Jia Yun Yong Jack Hao Yunis To Zhang Ze Tong Zheng Yu Rong Zhu Zeliang

MY PICK AWARDS!

FAVOURITE CP

Chantalle Ng & Zhang Ze Tong – Hope Afloat

Ferlyn G & Tyler Ten – I Do, Do I?

Paige Chua & Desmond Tan – Moments

Jesseca Liu & Qi Yuwu – Once Upon A New Year’s Eve

Lim Xi Xi Priscilla & James Seah – The Blockbusters

THE SHOW STEALER

Richie Koh – Coded Love

Chantalle Ng – Hope Afloat

Qi Yuwu – Once Upon A New Year’s Eve

Jesseca Liu – Unforgivable

Hong Ling – Unforgivable

MOST EMOTIONAL PERFORMANCE

Cheryl Chou – Furever Yours

Qi Yuwu – Once Upon A New Year’s Eve

Liu Ling Ling – To Be Loved

Jesseca Liu – Unforgivable

Hong Ling – Unforgivable

Catch the Backstage LIVE event of Star Awards 2025 from 3.30pm to 10.30pm on mewatch or Mediacorp Entertainment YouTube Channel on Jul 6.

The Walk Of Fame will be from 5pm to 6.30pm, on mewatch, Ch 8, Ch U, and Mediacorp Entertainment YouTube Channel on the same day.

It will be followed by the Star Awards 2025 Live Show from 7pm to 10pm on mewatch, Ch 8, Ch U, and Mediacorp Entertainment YouTube Channel.

The night will end off with the Post-Party from 10pm to 1030pm on mewatch, Ch U, and Mediacorp Entertainment YouTube Channel.

This story was originally published in 8Days.